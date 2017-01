Manchester City verspeelt ruime voorsprong tegen Spurs

20:25 – In een aantrekkelijke wedstrijd hebben Manchester City en Tottenham Hotspur elkaar op een gelijkspel gehouden. De thuisclub kwam zaterdag in het Etihad Stadium in Manchester in de tweede helft snel op een 2-0 voorsprong na twee blunders van Spurs-keeper Hugo Lloris, maar de bezoekers uit Londen knokten zich toch nog langszij (2-2).



Manchester City domineerde voor eigen publiek de wedstrijd, maar bij rust stond het nog steeds 0-0. In de eerste tien minuten van de tweede helft liep de equipe van manager Pep Guardiola alsnog uit naar een 2-0 voorsprong, wat het gevolg was van twee fouten van Tottenham-doelman Lloris.



In de 49ste minuut kwam Lloris zijn doel uit om een lange pass van Kevin De Bruyne weg te stompen, maar in een duel met Leroy Sané miste hij de bal en daardoor kon laatstgenoemde eenvoudig scoren. Vijf minuten daarna was De Bruyne zelf de maker van de 2-0. De Belg trof doel in de rebound, nadat Lloris een voorzet van Raheem Sterling vanaf rechts niet onder controle kreeg.



Tottenham was nergens, maar kwam in de 58ste minuut wel terug in de wedstrijd toen Dele Alli raak kopte. De bezoekers uit Londen geloofden er weer in en maakten in de 77ste minuut ook de 2-2. Harry Kane stelde Heung-Min Son met een mooie voetbeweging in staat te scoren en de invaller faalde niet in de afwerking.



Eén minuut eerder meende Manchester City aan de andere kant recht te hebben op een strafschop. Sterling ging af op Lloris, die Michel Vorm op de bank hield, maar produceerde een matig schot omdat Kyle Walker hem in de rug duwde. De scheidsrechter zag er echter geen penalty in, tot grote woede van Guardiola. In de 83ste minuut dacht debutant Gabriel Jesus, net één minuut in het veld, er toch 3-2 van te maken. De Braziliaan gleed de bal bij de tweede paal in het doel, maar deed dat in buitenspelpositie en dus ging het feest niet door.



Door het gelijkspel kan Chelsea zondag verder uitlopen in de titelstrijd. De koploper speelt dan thuis tegen Hull City en slaat bij winst een kloof van negen punten naar nummer twee Tottenham. Manchester City staat vijfde in de Engelse competitie, op drie punten van Tottenham.