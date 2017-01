Tandeloos AZ krijgt deksel in slotfase op neus tegen Sparta

20:26 – AZ is er in eigen huis niet in geslaagd om van Sparta te winnen. De Alkmaarders speelden een zeer matige wedstrijd, maar kwamen vlak na rust tóch op voorsprong via Derrick Luckassen. Het was echter Sparta-invaller Mathias Pogba die de Kralingers drie minuten voor tijd verdiend op gelijke hoogte kopte.



De wedstrijd in Alkmaar was er uiteraard een met speciale gevoelens voor Alex Pastoor. De huidige Sparta-coach werd in september 2014 hoofdtrainer van 'zijn' AZ, na het terugtreden van Marco van Basten. Vanwege een meningsverschil over de invulling van het contract was zijn hoofdtrainerschap in Alkmaar echter van korte duur. Hij vertrok naar Sparta en dankzij het kampioenschap met de Kralingers in de Jupiler League afgelopen seizoen, stond Pastoor vanavond opnieuw als hoofdtrainer op het veld in het AFAS Stadion.



De Amsterdamse trainer zag zijn ploeg een prima eerste helft spelen. Sparta nam brutaal het initiatief en na ruim vijf minuten had Paco van Moorsel al de 0-1 op zijn schoen. De spits schoof de bal echter net naast. Ook via Stijn Spierings en Thomas Verhaar werden enkele speldenprikjes uitgedeeld, maar echt getest werd AZ-doelman Sergio Rochet nou ook weer niet.





Aan Alkmaarse kant werd daar desondanks bar weinig tegenover gesteld. Het afstandsschot van linksback Ridgeciano Haps, na ruim twintig minuten spelen, was het gevaarlijkste wapenfeit van de gastheren in het eerste bedrijf. Na de pauze was in eerste instantie hetzelfde spelbeeld te zien. Toch kwamen de gastheren na ongeveer vijfenvijftig minuten spelen uit het niets op voorsprong. Muamer Tankovic legde een vrije trap perfect op het hoofd van Luckassen, die de bal in verre hoek wist binnen te koppen.



Het leek AZ vleugels te geven en het spel van de Alkmaarders werd ook iets gevaarlijker, maar echt tot grote kansen op een tweede treffer leidde dit niet. Na zeventig minuten had Sparta dan ook genoeg gezien en kroop het weer wat meer uit de schulp. Het had ongeveer een kwartier voor tijd dan ook op gelijke hoogte moeten komen, maar Verhaar schoof de bal op een voorzet van linksback Sherel Floranus tegen de paal.





In de slotfase zetten de Kralingers nog eenmaal alles op alles, en met resultaat. Invaller Pogba bewees drie minuten voor tijd met een kopbal zijn waarde voor de gastheren. En op die Rotterdamse goal was helemaal niets af te dwingen. Het bleek het laatste gevaarlijke wapenfeit van de wedstrijd, waarmee beide ploegen kregen wat het verdiende. AZ de deksel op de neus voor het matige spel en Sparta de beloning voor het harde werken.