Vd Streek en Tissoudali helpen Cambuur langs Jong PSV

21:52 – SC Cambuur heeft zich goed hersteld van de thuisnederlaag van vorige week tegen VVV-Venlo. De formatie uit Leeuwarden won zaterdag de uitwedstrijd tegen Jong PSV met 0-2, door goals van Sander van de Streek en Tarik Tissoudali.



Al binnen één minuut leidde Cambuur op Sportcomplex De Herdgang. Van de Streek opende in de openingsminuut de score met een lage schuiver. De Friezen behielden daarna het betere van het spel, maar voor rust kwam er geen verandering meer in de score. Dat gebeurde in de 68ste minuut alsnog via invaller Tarik Tissoudali. De speler die onlangs werd gehuurd van Le Havre trof doel met een stiftbal na een pass van Farshad Noor.



Cambuur heeft nu 33 punten, evenveel als Jong PSV, Almere City en RKC Waalwijk. Deze vier teams staan daarmee op een gedeelde zevende plaats in de Jupiler League. RKC speelde vrijdag met 1-1 gelijk tegen FC Emmen, Almere City FC gaat maandag nog op bezoek bij Jong Ajax.