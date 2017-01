Valencia boekt ook knappe overwinning bij Villarreal

23:06 – Nadat Valencia vorige week tegen Espanyol haar eerste competitiezege sinds oktober boekte, lijkt de ploeg de smaak te pakken te hebben. De formatie van trainer Voro noteerde zaterdag een knappe 0-2 overwinning in de uitwedstrijd tegen subtopper Villarreal.



Beide doelpunten in het Estadio de la Cerámica van Villarreal vielen in de laatste tien minuten van de eerste helft. Carlos Soler (foto) bracht de bezoekers in de 35ste minuut aan de leiding op aangeven van Nani. Zeven minuten daarna was Santi Mina verantwoordelijk voor de 0-2.



Door de winst neemt Valencia verder afstand van de degradatiezone in La Liga. Het heeft na achttien duels negentien punten, waarmee het voorlopig zeven punten boven de rode streep staat. Villarreal is met 31 punten de nummer zes van de Spaanse competitie.