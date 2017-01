Rutten na magere serie ontslagen bij Al Shabab

23:15 – Het avontuur van Fred Rutten in het Midden-Oosten zit er alweer op. De Nederlandse coach is ontslagen bij Al Shabab, zo meldt de club uit Dubai via Twitter. Al Shabab verloor zaterdag met 0-4 van Al Ittihad Kalba en kort daarna werd Rutten op straat gezet.



Rutten was bezig aan zijn eerste seizoen bij Al Shabab. Met vier overwinningen in vier duels beleefde hij met zijn club een perfect begin van de competitie, maar daarna kwam de klad erin. In de daaropvolgende elf wedstrijden werden nog maar negen punten gepakt. Al Shabab is daardoor afgegleden naar de achtste plaats in het klassement.



Rutten was eerder coach van onder meer FC Twente, PSV, Vitesse en Feyenoord.