Van Bronckhorst: "Heel belangrijke punten voor ons"

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst vindt dat zijn elftal de thuiswedstrijd tegen Willem II met ruimere cijfers had kunnen winnen, maar toch is de oefenmeester tevreden met de 1-0 overwinning.



"In een goede eerste helft waren wij de bovenliggende partij. We kregen genoeg kansen om de wedstrijd te beslissen, maar scoorden uiteindelijk maar één keer. Bij een tweede goal neem je het geloof bij de tegenstander weg, maar dat lukte ons niet. Willem II werd ondertussen alleen één keer gevaarlijk via Jari Schuurman", aldus Van Bronckhorst op de clubwebsite.



"Na rust was ons spel veel minder en konden we niet doorstoten", vervolgt Van Bronckhorst. "Willem II bleef daardoor geloven en het bleef een echte wedstrijd. We waren zelf niet vast genoeg aan de bal en maakten niet de goede keuzes. Ook viel een aantal beslissingen van de scheidsrechter niet onze kant op, maar ik kijk op de eerste plaats naar ons eigen spel."



"Ik ben blij met de overwinning, dit zijn heel belangrijke punten voor ons", weet Van Bronckhorst. "We hebben bovendien net als vorige week de nul gehouden. We zijn de tweede helft van het seizoen op deze manier qua resultaat goed begonnen. Dat maakt het natuurlijk lekkerder om zondag te kijken wat de concurrentie gaat doen."