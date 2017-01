Van de Looi baalt van 'gemiste kans' tegen Feyenoord

23:40 – Erwin van de Looi, de trainer van Willem II, spreekt van een 'gemiste kans' voor zijn elftal in De Kuip. De Tilburgers verloren zaterdag met 1-0 bij koploper Feyenoord, maar volgens de oefenmeester had er meer ingezeten.



"Dit is zeker een gemiste kans", baalde Van de Looi na afloop bij de NOS. "Het gaat erom dat je altijd maximaal presteert en dat hebben we niet gedaan, vind ik, en dus kunnen we totaal niet tevreden zijn. Ik hoor hier mensen zeggen: met 1-0 verloren bij de koploper, dat is niet slecht. Maar als je het duel hebt gezien, dan heb je er niet het maximale uitgehaald. Dat is altijd slecht."



"Bij een aantal was het besef er niet dat het had gekund", vervolgde Van de Looi. "We hebben te weinig lef getoond. Dat is wel iets waar voetbal mee begint, dat je duels wint en overtuiging hebt in de dingen die je doet. Dat was onvoldoende vandaag."