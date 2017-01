Pastoor weggestuurd: "We zijn hier niet in speeltuin"

0:10 – Alex Pastoor kreeg het zaterdag in de uitwedstrijd tegen AZ (1-1) aan de stok met de vierde official en werd om die reden naar de tribune gestuurd. De coach van Sparta Rotterdam snapt de houding van het lid van de arbitrage niet zo.



"Op een gegeven moment heb ik aan de vierde official gevraagd waarom AZ eerder in het duel een vrije trap kreeg. Daar wilde hij geen antwoord op geven, want hij wilde niet terug in de tijd. Later heb ik hem gevraagd waarom er vier minuten blessuretijd werd bijgetrokken. Daar kreeg ik ook geen antwoord op", aldus Pastoor bij de NOS. Beide vragen stelde hij op een normale toon, maar toen hij geen reactie kreeg, werd hij wel boos. "We zijn hier niet in de speeltuin, maar voor ons brood en de punten. Dus als je dan iets rustig vraagt en geen antwoord krijgt, dan gaat mijn bloed wel koken."



Pastoor is wel tevreden over het vertoonde spel van Sparta in Alkmaar. "Behoudens het eerste kwartier na rust hebben we geheerst op alle fronten. Daar kunnen we best trots op zijn", sprak hij.