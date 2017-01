Geen verassingen in opstellingen Ajax en FC Utrecht

11:29 – Peter Bosz gooit zijn elftal niet om voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De trainer kiest voor de gebruikelijke elf namen. Dat betekent dat Amin Younes fit genoeg is om te kunnen starten en ook Anwar El Ghazi, die in de belangstelling zou staan van diverse clubs, verschijnt aan de aftrap.



Younes kampte afgelopen week met liesklachten en was daardoor even een twijfelgeval voor het treffen met FC Utrecht. De Duitser is echter weer volledig hersteld. Aan de andere kant van spits Kasper Dolberg is plaats voor El Ghazi, van wie Bosz eerder al liet weten hem gewoon op te stellen zolang hij nog in Amsterdam is.



Ook de opstelling van FC Utrecht kent geen verassingen. Trainer Erik ten Hag kiest voor dezelfde elf namen als in de afgelopen competitiewedstrijd tegen Sparta met dus een basisplaats voor Ajax-huurling Richairo Zivkovic. Winteraankoop Zakaria Labyad begint op de bank.



Opstellingen

FC Utrecht: Jensen; Van der Maarel, Leeuwin, Janssen, Van der Meer; Amrabat, Brama, Barazite, Ayoub; Zivkovic, Haller

Ajax: Onana, Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; El Ghazi, Dolberg en Younes