De Vrij met Lazio onderuit tegen koploper Juventus

14:25 – Juventus heeft in eigen huis een 2-0 zege geboekt op Lazio. Beide doelpunten vielen in het eerste kwart van de wedstrijd. Door de overwinning is het verschil met nummer twee Napoli, dat zaterdag AC Milan versloeg, weer vier punten.



Juventus kwam al na vijf minuten op een 1-0 voorsprong dankzij een doelpunt van Paulo Dybala. De thuisploeg was duidelijk de bovenliggende partij en Lazio, met Stefan de Vrij in de basis, kwam er niet aan te pas. Twaalf minuten later viel namelijk ook de tweede treffer. Gonzalo Higuain kon de 2-0 van dichtbij binnentikken.



Ook na rust was Juventus de sterkste partij, maar gescoord werd er niet meer. Met 48 punten uit twintig wedstrijden is de ploeg van Massimiliano Allegri koploper in de Serie A. Napoli staat met 44 punten op de tweede plaats, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld. Lazio houdt de schade ondanks de nederlaag beperkt en bezet met 40 punten de vierde plaats.