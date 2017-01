Schöne houdt Ajax in titelrace met magistrale dropkick

14:29 – Ajax heeft voor het eerst in acht jaar weer weten te winnen in Utrecht. Lasse Schöne werkte zich in de Domstad op van schlemiel tot held door een gemiste penalty uit te wissen met een schitterende dropkick. Het bleek de enige treffer in een zwaarbevochten duel: 0-1.



Peter Bosz wist dat hij om de titelrace met Feyenoord vol te houden iets moest doen wat zijn voorganger Frank de Boer niet lukte: winnen in competitieverband in Utrecht. Niet alleen onder De Boer had Ajax het moeilijk in de Domstad, de laatste zege dateerde zelfs van 1 maart 2009.



Bosz en zijn ploeg beseften zich dan ook vanaf minuut één dat het tegen Utrecht meer moest brengen dan tegen PEC Zwolle vorige week. Die instelling was vooral zichtbaar bij Lasse Schöne en Anwar el Ghazi die in de openingsfase actief op zoek gingen naar een doelpunt.





De Deense middenvelder strooide met prachtige passes naar de rechterkant, waar El Ghazi de baas was over tegenstander Robin van der Meer. De passeeracties van de rechtsbuiten slaagden bijna allemaal, de voorzetten waren echter van mindere kwaliteit.



Toch was El Ghazi betrokken bij de eerste echte kans van de bezoekers. Schöne was opnieuw de aangever voor de gewilde buitenspeler, die een kapbeweging vooraf liet gaan aan een schot met links. Utrecht-doelman David Jensen zag de bal net over de kruising scheren.



Een beloning op basis van het goede eerste kwartier van Ajax was niet onverdiend geweest. De Amsterdammers waren de bovenliggende partij, zonder Utrecht echt volledig de wil op te leggen. Het had ook de controle over de wedstrijd, al kon de defensieve stabiliteit ook zo worden doorbroken door een uitbraak van de thuisploeg.



Dat bleek na een half uur spelen toen het bij de eerste kans van Utrecht bijna meteen raak was. Sébastien Haller kon de bal voorgeven vanaf links, waarna slechts de lat een doelpunt van inglijdende Richairo Zivkovic in de weg stond. Een tegentreffer had op het conto van Nick Viergever geschreven kunnen worden, die ogenschijnlijk geen idee had waar zijn rappe tegenstander zich bevond.



Vanaf dat moment kwam de wedstrijd ook wat los qua kansen. Mogelijkheden van Amin Younes (klassieke actie naar binnen en schot met rechts) en Kasper Dolberg (afzwaaier) troffen geen doel. Ziyech kwam wel dicht bij de openingstreffer, al was dat vooral omdat Jensen zijn verrassende schot met rechts slecht pareerde. De Deense doelman mocht van geluk spreken dat de bal boven op de lat plofte in plaats van in het doel.





Ook Utrecht liet zich niet onbetuigd in het laatste kwartier van de eerste helft. Het ontbrak de spelers van de thuisploeg echter aan besluitvaardigheid voor het doel. Haller, Nacer Barazite en Soufyan Amrabat liet meerdere kansen liggen om André Onana onder vuur te nemen.



Dat euvel speelde de ploeg van Erik ten Hag ook na rust parten. Regelmatig oogden de uitbraken van Utrecht gevaarlijk, zonder tot een echte kans te komen. Dat gold ook steeds meer voor Ajax dat niet veel verder meer kwam dan poging van afstand van Ziyech en voorspelbare acties van Younes.



Een gelijkspel of een late beslissing kwam in de tweede helft zo steeds dichterbij. Dat was zeker het geval nadat Lasse Schöne dé kans op 0-1 liet liggen. De uitblinker van Ajax mocht aanleggen vanaf elf meter na hands van Barazite (ongelukkig blok met de hand na een schot van Younes), maar juist hij faalde opzichtig.



Zo bleef een scenario van vorig jaar, een late winnende treffer van Utrecht, ook deze editie mogelijk. Dat scenario kwam zelfs heel dicht bij door toedoen van de Utrechtse held van de laatste ontmoeting: Yassin Ayoub. Na sterk doorzetten bracht Ayoub via Kristoffer Peterson invaller Giovanni Troupée in stelling, die de kans op 1-0 liet liggen. De rechtsback bleef, in vrije positie, niet koel genoeg en joeg de bal over de goal.



Mede daardoor viel het kwartje deze keer wel de goed kant op voor Ajax, al was dat vooral aan de ontegenzeggelijke klasse van Lasse Schöne. De Deen maakte zijn penaltymisser goed door slecht wegwerken van Utrecht af te straffen met een magistrale dropkick vanaf twintig meter: 0-1. Jensen was volledig kansloos omdat de bal prachtig in de kruising verdween.



Met blessuretijd meegerekend bleef er nog maar tien minuten over voor Utrecht om een zeldzame zege te voorkomen. Die tijd bleek, ondanks de inbreng van Peterson en stormram Menno Koch te beperkt. Schöne houdt Ajax door de 0-1 zege op vijf punten achterstand van Feyenoord.