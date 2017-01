Sánchez bezorgt Arsenal overwinning in bizarre slotfase

17:21 – Arsenal heeft zondagmiddag nipt een 2-1 zege geboekt op Burnley. De thuisploeg moest halverwege de tweede helft met tien man verder en zag de bezoekers in de extra tijd langszij komen, maar dankzij een rake strafschop van Alexis Sánchez werden er uiteindelijk alsnog drie punten gepakt.



De openingstreffer in het Emirates Stadium viel pas na zestig minuten spelen. Shkodran Mustafi kopte raak op aangeven van landgenoot Mesut Özil. Een terechte voorsprong voor The Gunners want Burnley was tot dan toe niet in staat geweest tot meer dan verdedigen. Vijf minuten later kreeg Arsenal een tegenslag te verwerken toen Granit Xhaka met rood naar de kleedkamer werd gestuurd.



De spanning zat hem echter vooral in de slotfase, want in de zeven minuten extra tijd werd er nog tweemaal gescoord. Beide keren gebeurde dat vanaf de stip. Na een overtreding van invaller Francis Coquelin kreeg Burnley een strafschop toegewezen. Andre Gray schoot vervolgens vanaf elf meter raak. De bezoekers dachten een punt in de tas te hebben, maar in de allerlaatste minuut kreeg ook Arsenal een penalty toegewezen. Een 'Panenka' van Sánchez bracht de eindstand op 2-1.



Door de overwinning neemt Arsenal de tweede plaats over van Tottenham Hotspur. De achterstand op koploper Chelsea bedraagt vijf punten terwijl die club ook nog een wedstrijd minder gespeeld heeft.