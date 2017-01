Inter haalt AC Milan in na overwinning op Palermo

17:36 – Internazionale boekte zondagmiddag de zesde overwinning in de Serie A op rij en neemt daardoor de vijfde plaats over van AC Milan. Op bezoek bij Palermo werd dankzij een doelpunt van João Mario een zakelijke 0-1 zege bijgeschreven.



Voor rust was Inter de sterkste partij, maar gescoord werd er niet. De grootste kans was voor Marcelo Brozovic, maar Palermo-doelman Josip Posavec wist redding te brengen op zijn schot. Na 65 minuten zorgde een volley van João Mario voor de openingstreffer. Hij kreeg de bal van Antonio Candreva en schoot van dichtbij raak.



Tien minuten voor tijd ontstonden er nog wat problemen voor Inter toen Cristian Daniel Ansaldi zijn tweede gele kaart van de wedstrijd ontving en de ploeg van Stefano Pioli met tien man verder moest. Desondanks wist Inter de zege over de streep te trekken. Omdat AC Milan zaterdag onderuit ging tegen Napoli neemt Inter nu de vijfde plaats over. De achterstand op koploper Juventus is negen punten.