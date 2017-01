Roda JC scoort weer niet: "We moeten blijven werken"

17:40 – Roda JC Kerkrade kwam zondag voor de vijfde keer op rij niet tot scoren in de Eredivisie. De Limburgers verloren met 2-0 bij NEC, dat won door twee rake penalty's van Gregor Breinburg, één vroeg in de eerste helft en de ander vroeg in het tweede bedrijf.



"Dit was een belangrijke wedstrijd voor ons", aldus Roda JC-coach Yannis Anastasiou op de persconferentie. De Griekse oefenmeester knokt met zijn team tegen degradatie. "We kregen al snel een penalty tegen, waardoor het moeilijk werd. Wij hebben problemen met scoren. Ik vond wel dat NEC ons de ruimte gaf, omdat zij gebruik wilden maken van hun snelheid."



"We begonnen goed aan de tweede helft, maar we kregen weer een penalty tegen. Dat was pijnlijk", vervolgde Anastasiou. "Daarna hebben wij met twee spitsen gespeeld en hebben we ook een doelpunt gemaakt, maar deze werd afgekeurd. We moeten meer doen. We hebben onszelf in deze situatie gebracht, maar we moeten blijven werken."