Streppel heeft gemengde gevoelens na verlies bij PSV

20:33 – Jurgen Streppel heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de uitwedstrijd tegen PSV. De oefenmeester leek zondag met sc Heerenveen te gaan winnen in het Philips Stadion, maar door twee late doelpunten verloren de Friezen toch. Het werd 4-3 voor de landskampioen.



Streppel is tevreden over het spel van Heerenveen, maar baalt van de vier tegendoelpunten. "Als je de goals zo weggeeft, dan ben je als trainer wel doodziek", moppert hij op de clubwebsite. De oefenmeester heeft wel genoten van de openingsfase, waarin zijn team ook met 0-1 voorkwam. "Dat was echt geweldig wat we lieten zien. Het was smullen met als hoogtepuntje het doelpunt."



Reza Ghoochannejhad maakte alle drie de doelpunten voor Heerenveen, waarvan de laatste (2-3) tien minuten voor tijd was. Op dat moment rekende Streppel al op de drie punten. "PSV was het even kwijt, speelde niet meer zo georganiseerd als daarvoor. Wij waren te slordig in de omschakeling, hadden de 4-2 moeten maken, maar dat hebben we verzuimd", baalt hij.



Tot overmaat van ramp voor Heerenveen pakte PSV toch nog de winst. "Met opportuun voetbal", stelt de trainer. "Ik baal flink, maar natuurlijk hebben we vandaag ook goed en mooi voetbal laten zien. Welke ploeg scoort hier drie doelpunten? Dat zijn er niet veel."