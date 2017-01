Geloof in titel is na 'narrow escape' nog aanwezig bij PSV

1:04 – Geen enkele toeschouwer in het Philips Stadion gaf na 88 minuten nog een stuiver voor een zege van PSV op sc Heerenveen, omdat er door drie goals van Reza Ghoochannejhad een 2-3 stand op de borden stond. Toch wisten de Eindhovenaren, dankzij late-minute goals van Marco van Ginkel en Héctor Moreno, de thriller nog met 4-3 naar zich toe te trekken. FCUpdate.nl sprak na afloop met meerdere PSV'ers.



"Geloof zeker nog in titel"

Hoe sneu het ook is voor Heerenveen, PSV kreeg loon naar weken. De titelverdediger creëerde legio kansen en nam het Friese doel maar liefst 23 keer onder vuur. "Ik bleef hoop en geloof houden, zeker in een gelijkspel. En toen de gelijkmaker viel, ook nog in de overwinning", zegt aanvoerder Luuk de Jong over het spektakel. "Het feit dat het erg lastig was door de 2-3 stand, gaf ons op de een of andere manier ook energie", vindt hij. "Je moet natuurlijk een beetje geluk hebben, maar we leven nog in de titelrace. Hopelijk kunnen we komende tijd inlopen", aldus De Jong.

De spits bleef niet alleen geloven in een goede afloop tegen Heerenveen, maar gelooft dus ook nog in de titelkansen voor PSV. "Het gat is nog steeds groot en als Feyenoord en Ajax het volhouden, verdient een van deze ploegen het ook om kampioen te worden. Maar ik geloof er zeker nog in. Hopelijk kunnen wij weer zo'n reeks als vorig jaar neerzetten en laten zij nog veel punten liggen. De boost van deze wedstrijd moeten we in ieder geval meenemen", vertelt De Jong.



Merkwaardig potje

In de lezing van De Jong kan Marco van Ginkel, goed voor de belangrijke 3-3 tegen Heerenveen, zich helemaal vinden. "Het was een merkwaardig potje. We kwamen achter, voor, weer achter en uiteindelijk wonnen we nog. Voor deze wedstrijden kom je naar het stadion", glimlacht de middenvelder in de mixed zone van het Philips Stadion. "Of het mijn gekste wedstrijd ooit was weet ik niet, maar in ieder geval wel een van de gekste potjes. Iedereen is hier heel blij mee."

"Als we zouden verliezen, was dat mentaal wel een hele grote klap geweest", weet Van Ginkel. "Dit is een heel belangrijke overwinning. Heerenveen heeft een goede ploeg en scoorde hier drie keer, maar het is netjes dat we alsnog hebben gewonnen", aldus de Chelsea-huurling. "Je voelde na de 3-3 ook dat iedereen nog geloof in de zege had. Die goal bracht twee dingen in de ploeg: extra energie en het besef dat we nog konden winnen. Fantastisch dat dat nog lukte. We moesten ook wel, omdat Feyenoord en Ajax al gewonnen hadden. Dat de winnende goal nog viel, is een mooie bekroning. Ik voelde al dat er wat moois kon gebeuren."



PSV leeft nog

"Geluk heb je altijd een beetje nodig, maar ik denk dat we het in de slotfase wel een beetje hebben afgedwongen", vult Bart Ramselaar aan. "We zagen na de 3-3 op de klok dat we nog wat tijd hadden. Daarna gingen het publiek er weer vol achter staan. Dat de bal nog goed viel, is echt lekker voor ons", zegt de middenvelder, die als verkapte linksbuiten acteerde. "PSV leeft gelukkig nog in de titelstrijd", luidt de conclusie van Ramselaar.