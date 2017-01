Invaller Memphis wint 'Choc des Olympiques' met Lyon

22 januari 2017 – Met winteraankoop Memphis Depay als invaller heeft Olympique Lyon de winst in de 'Choc des Olympiques' naar zich toegetrokken. Mede door twee doelpunten van Alexandre Lacazette (foto) was de zevenvoudig kampioen van Frankrijk zondag in het eigen Parc Olympique Lyonnais met 3-1 te sterk voor Olympique Marseille.



Onder luid applaus van het Lyon-publiek kwam Memphis elf minuten voor tijd binnen de lijnen bij Lyon. De international van het Nederlands elftal werd afgelopen vrijdag voor ongeveer 16 miljoen euro overgenomen van Manchester United. De Engelse topclub had Memphis anderhalf jaar eerder nog weggekocht bij PSV, maar op Old Trafford brak de aanvaller niet door.



Toen Memphis inviel, was de 3-1 eindstand al bereikt. Tegen zijn oude club zorgde Mathieu Valbuena in de 43ste minuut voor de 1-0 namens Lyon. Op links kapte hij naar binnen, waarna hij de bal in de verre hoek liet draaien. Met zijn zestiende treffer van het seizoen tekende Lacazette in de 61ste minuut voor de 2-0, door Marseille-keeper Yohann Pelé met rechts te verschalken vanaf de rand van het penaltygebied.



Zes minuten na de tweede Lyon-treffer kwam Marseille, waar Karim Rekik op de bank bleef, terug in de partij. Dória kreeg een ingebrachte vrije trap niet meteen onder controle, maar schoot in tweede instantie alsnog raak. Het was weer spannend, maar na geklungel achterin bij de bezoekers bracht Lacazette in de 75ste minuut de marge weer op twee voor Lyon.



Ondanks de zege blijft Lyon de nummer vier van de Ligue 1. Het heeft nu 37 punten. AS Monaco is met 48 punten de koploper in Frankrijk, gevolgd door Nice (46) en Paris SG (45). Lyon, dat een ruime buffer heeft naar de rest van de ploegen, speelde wel een wedstrijd minder dan de top-drie.