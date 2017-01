Mason heeft schedelfractuur na botsing, toestand stabiel

22 januari 2017 – Middenvelder Ryan Mason heeft een schedelfractuur opgelopen in de uitwedstrijd tegen Chelsea, zo meldt zijn werkgever Hull City via de officiële kanalen. De 25-jarige Engelsman kwam zondag in de eerste helft van het duel op Stamford Bridge in een kopduel hard in botsing met Chelsea-verdediger Gary Cahill.



Op het veld onderging Mason een behandeling van acht minuten, waarna hij per brancard en met zuurstofmasker op naar de kant werd gebracht. De middenvelder werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij een operatie heeft ondergaan. Hull City laat weten dat de toestand van Mason stabiel is en dat de speler naar verwachting nog een aantal dagen in het hospitaal moet blijven. De club komt maandag met een volgende update.



"Ik probeerde te koppen na een voorzet, maar Mason en ik botsten hard met onze hoofden tegen elkaar aan. Ik wens hem het allerbeste", reageerde Cahill na de wedstrijd, die Chelsea met 2-0 won.