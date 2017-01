Is Van Ginkel de verlosser van PSV? "Grappig om te lezen"

7:00 – In de winterstop waren er maar liefst zes ploegen die meer doelpunten geproduceerd hadden dan PSV, dat al klaar was in zowel Europa als de beker en in de Eredivisie al een tijdje op plek drie stond. De Eindhovense club kon derhalve wel een boost gebruiken en vond deze in de persoon van Marco van Ginkel. Met twee goals in twee duels heeft de 24-jarige middenvelder zijn waarde alweer bewezen.





Van Ginkel maakte vorig seizoen indruk bij PSV met acht goals in dertien eredivisiewedstrijden en laat nu weer zien dat hij scorend vermogen heeft. Vorige week bekroonde hij zijn rentree bij PSV met een treffer tegen Excelsior, nu was hij beslissend tegen sc Heerenveen. De Chelsea-huurling maakte de 3-3 in de krankzinnige wedstrijd die uiteindelijk in de slotminuten met 4-3 gewonnen werd.



De bevrijder, de verlosser, de Messias. Het zijn zomaar wat labels die Van Ginkel deze dagen op zich geplakt krijgt. "Het is natuurlijk leuk en grappig om te lezen", reageert de middenvelder tegenover FCUpdate.nl op deze teksten. "Ach ja, ik ben blij dat ik weer m'n steentje kon bijdragen, met de belangrijke 3-3. Misschien was dat wel dé doorslaggevende goal. Verder was het overigens geen topwedstrijd", stelt de bescheiden Van Ginkel. Bijzonder genoeg staat hij na twee optredens al op de helft van de productie van spits Luuk de Jong (vier goals).



"Het gaat persoonlijk goed met mij, ik wil deze goede lijn doortrekken", vervolgt Van Ginkel. Lukt hem dat, dan krijgt hij volgend seizoen wellicht zijn kans bij Chelsea. Hij is benieuwd of hij daar dan een volwaardige selectiespeler kan worden. "Ik heb een aantal keren een blessure gekregen op momenten dat ik net wilde aansluiten bij de groep. Ik moet gewoon voor een langere tijd fit blijven en dan zie ik het vanzelf wel."





Veel zal afhangen van de plannen van Antonio Conte met Van Ginkel. De dynamische middenvelder heeft zelf momenteel geen contact met de Italiaanse tacticus. "Maar Chelsea heeft een hele Loan Department, met daarin onder meer een aantal oud-spelers. Ze hebben zodoende een aantal mensen dat naar je omkijkt. Altijd handig, zo'n lijntje met de club", aldus Van Ginkel, voor wie het eerst zaak is om zich weer te laten zien bij PSV en dus ook fit te blijven. De eerste drie weken van zijn tweede periode in Eindhoven beloven in ieder geval veel goeds.



Luuk de Jong over Van Ginkel

FCUpdate.nl vroeg Luuk de Jong ook naar zijn mening over Van Ginkel. "Marco is een hele goede voetballer. Dat heeft hij vorig seizoen al laten zien en nu weer. Twee wedstrijden, twee goals. Die jongen geeft heel veel energie aan het elftal en voelt zich hier thuis", aldus de aanvoerder van PSV.Door: Koen Jans