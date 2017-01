De Haan assistent bij vrouwen: "Soms wel moeilijk"

8:54 – Het Nederlandse vrouwenelftal heeft zijn blik gericht op het komende EK, dat van 16 juli tot 6 augustus op eigen bodem plaatsvindt. Met de nieuwe bondscoach Sarina Wiegman en Foppe de Haan als ervaren assistent hopen de Oranje Leeuwinnen voor een mooi succes te kunnen zorgen in eigen land. De 73-jarige De Haan vervult voornamelijk een rol op de achtergrond.



Op het trainingskamp van de Oranje-dames in het Spaanse La Manga zegt De Haan tegen de NOS dat zijn functie hem wel bevalt. "De vrouwen trainen prima. Ze doen hun werk en zeuren niet. Net kerels", knipoogt De Haan. Toch is het voor hem even wennen dat hij niet de eindverantwoordelijke is. "Dat is soms wel moeilijk, maar Sarina is heel open en overlegt veel. Ik heb zelf wel een idee, maar of ze er wat mee doet, is haar pakkie-an."



Wiegman hoopt zelf het Nederlandse vrouwenvoetbal verder op de kaart te kunnen zetten en heeft hierbij een andere sport als voorbeeld. "De handbalsters zijn net wat verder in hun ontwikkeling, maar het zit er ook bij ons in."