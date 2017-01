Hull City neemt Markovic op huurbasis over van Liverpool

18:06 – Lazar Markovic maakt het seizoen in de Premier League af voor Hull City. De laagvlieger van de Engelse competitie huurt de aanvaller voor de rest van het seizoen van Liverpool. De eerste seizoenshelft was hij op huurbasis actief voor Sporting CP.



In onderling overleg met Sporting en Liverpool besloot Markovic het huurcontract in Portugal te laten opzeggen. Markovic speelde voor de Portugese topclub veertien officiële wedstrijden en daarin scoorde hij twee doelpunten. Ook Fenerbahçe huurde de speler al eens zonder al te veel succes van Liverpool. De Engelsen haalden Markovic in 2014 weg bij SL Benfica.



Markovic begon zijn loopbaan als professioneel voetballer bij Partizan. Voor Liverpool staan er 34 duels en drie doelpunten achter de naam van Markovic. Hull City staat op dit moment negentiende op de ranglijst met twee punten achterstand op de veilige zeventiende plek van Swansea City.