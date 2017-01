Schuurman: "Ik wil een basisspeler worden bij Feyenoord"

19:39 – Jari Schuurman blijft in de toekomst hopen op een basisplaats bij Feyenoord. De jonge middenvelder is dit seizoen op huurbasis actief voor Willem II. De negentienjarige wil echter het liefst slagen in Rotterdam.



Schuurman weet vooralsnog weinig indruk te maken in Tilburg. Afgelopen weekend had het talent pas zijn tweede basisplaats van het seizoen. In totaal staan er zes competitieduels en een doelpunt voor Willem II achter zijn naam. "Ik wil een basisspeler worden bij Feyenoord, maar dan moet ik eerst een goede basisspeler van Willem II worden", vertelt Schuurman aan RTV Rijnmond.



Het is nog niet bekend of Schuurman na dit seizoen terugkeert naar Feyenoord. "Dat ligt eraan welke stappen ik maak dit seizoen. In gesprekken met Feyenoord zien we dan wel waar ik sta. Eerst hier in de basis bij Willem II, keihard knallen. Ik ben pas eerstejaars senior, maar ik had wel meer verwacht. Dat is niet het geval, dus moet ik keihard werken." Zijn contract loopt tot de zomer van 2020.