Klopp: "Geweldig nieuws dat Gerrard dit wil doen"

21:09 – Jürgen Klopp zal Steven Gerrard zoveel mogelijk helpen om uit te groeien tot een trainer van wereldformaat. De voormalig middenvelder gaat als jeugdtrainer aan de slag bij Liverpool. Vanaf februari treedt de oud-international in dienst.



Gerrard wil op de lange termijn aan de slag als coach van een eerste elftal. Klopp wil de 36-jarige daar graag bij helpen. "We hebben een goed en erg lang gesprek met elkaar gehad", vertelt Klopp aan Sky Sports. "Iedereen bij deze club weet beter dan ik dat hij een geweldig persoon is en het was voor mij belangrijk om te weten wat Gerrard wil."



"Ik heb hem alles verteld wat ik had kunnen vertellen om hem op weg te helpen een goede manager te worden. Het is voor ons goed dat hij in de jeugdopleiding gaat werken. Je moet het echt leren om een manager te worden. Voor de voetbalwereld is het geweldig nieuws dat een speler als Gerrard dit wil doen."