Elia op sportgala verkozen tot Haags Sportman van het Jaar

21:21 – Eljero Elia is maandagavond in de prijzen gevallen. De vleugelspeler van Feyenoord werd op het Haags Sportgala uitgeroepen tot Haags Sportman van het Jaar 2016.



De 29-jarige aanvaller uit Voorburg is afkomstig uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Uiteindelijk brak hij door in het shirt van FC Twente en kwam hij via buitenlandse avonturen in Rotterdam terecht. Elia legde afgelopen seizoen met Feyenoord ten koste van FC Utrecht (2-1) beslag op de KNVB Beker.



Elia was samen met biljarter Jean van Erp en hardloper Khalid Choukoud genomineerd voor de titel. Honkballer Berry van Driel legde vorig jaar beslag op de prijs. Elia was niet in de mogelijkheid om zelf de prijs in ontvangst te nemen.