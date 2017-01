Garantstelling gemeente voor Twente laat op zich wachten

7:43 – FC Twente zou aanvankelijk afgelopen week al het plan voor de gemeentelijke garantstelling van 32 miljoen euro gepresenteerd krijgen, maar dit is nog niet gebeurd. De bezegeling van de noodzakelijke hulp vanuit de gemeente laat nog op zich wachten.



De Telegraaf meldt dat het college van burgemeester en wethouders in Enschede zich min of meer verkeken heeft op de laatste check van de garantstelling. Deze toetsing is nodig, om aan te tonen dat er geen ongeoorloofde staatssteun aan de orde is. De bal ligt momenteel bij de Europese Commissie in Brussel, die met een handtekening groen licht moet geven aan de gemeente Enschede, en indirect dus ook aan Twente.



De garantstelling vanuit de gemeente is van essentieel belang voor Twente, dat hiermee een megastap kan zetten in de financiële heropbouw van de club. Waarom het haast heeft? Elke week maand die de garantstelling langer duurt, kost de eredivisionist een ton extra aan rente. Het is nog niet duidelijk wanneer er schot in de zaak verwacht wordt.