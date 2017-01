'Buitengewoon ongepaste' Pastoor moet twee duels missen

12:12 – Alex Pastoor ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB om hem drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) te schorsen, maar de tuchtcommissie heeft zich toch aan deze straf gehouden, waardoor Pastoor de komende twee duels geschorst zal zijn. De trainer van Sparta Rotterdam kan nog wel in beroep.



Pastoor werd afgelopen zaterdag in de slotfase van de wedstrijd tegen AZ (1-1) woedend op de vierde official, die hem na een vraag niet wilde vertellen waarom er veel blessuretijd bijgeteld was. De aanklager zag dit als 'onbehoorlijk gedrag door dreigende taal tegenover de vierde official' en is daarom met deze straf gekomen. De tuchtcommissie spreekt zelfs van 'buitengewoon ongepast gedrag'.



Pastoor zit door de schorsing bij de wedstrijden tegen FC Volendam (beker) en Willem II (competitie) op de tribune.