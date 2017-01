Derby van het Noorden onder leiding van Makkelie

12:31 – Danny Makkelie krijgt zondag de verantwoordelijkheid om de Derby van het Noorden, de wedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Groningen, in goede banen te leiden. Bas Nijhuis gaat naar Amsterdam voor het duel tussen Ajax en ADO Den Haag, zo heeft de KNVB bekendgemaakt



Nijhuis staat dit seizoen bekend om zijn strenge optreden tegen protesterende spelers en zijn filosofie om lichte overtredingen niet te snel te bestraffen. Het duel tussen Ajax en ADO Den Haag, dat in het verleden nog weleens voor verhitting zorgde, kan daarom een aardige test worden voor Nijhuis en zijn opvattingen als scheidsrechter.



Makkelie heeft ook een pikante wedstrijd toegewezen gekregen van de KNVB. Hij gaat in het Abe Lenstra Stadion de wedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Groningen onder zijn leiding nemen. Kevin Blom gaat naar Almelo voor Heracles Almelo tegen PSV. Pol van Boekel is scheidsrechter bij Feyenoord tegen NEC in De Kuip.



Aanstellingen scheidsrechters

Willem II - Sparta Rotterdam (vrijdag om 20.00 uur): Manschot

Go Ahead Eagles - FC Utrecht (zaterdag om 18.30 uur): Janssen

Roda JC - Excelsior (zaterdag om 19.45 uur): Gözübüyük

Heracles Almelo - PSV (zaterdag om 19.45 uur): Blom

sc Heerenveen - FC Groningen (zondag om 12.30 uur): Makkelie

Ajax - ADO Den Haag (zondag om 14.30 uur): Nijhuis

Vitesse - AZ (zondag om 14.30 uur): Kamphuis

PEC Zwolle - FC Twente (zondag om 14.30 uur): Van den Kerkhof

Feyenoord - NEC (zondag om 16.45 uur): Van Boekel