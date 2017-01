Twente en De Graafschap houden elkaar in evenwicht

16:27 – FC Twente en De Graafschap komen midweeks niet in actie in de KNVB Beker en dus hebben beide clubs besloten om dinsdagmiddag een oefenduel te spelen. In Varsselder bleken de teams in evenwicht, na negentig minuten stond er een 1-1 stand op het scorebord.



Twente pakte via Fredrik Jensen al na negentig minuten de leiding in de wedstrijd, maar wist de voorsprong niet te behouden. Twintig minuten voor tijd maakte De Graafschap-middenvelder Dean Koolhof de 1-1 en daarna werd er niet meer gescoord. Bij Twente deed aanwinst Oussama Assaidi zestig minuten mee.



Twente speelt komende zondag tegen PEC Zwolle, terwijl De Graafschap pas volgende maandag weer moet aantreden in de Jupiler League. Jong FC Utrecht is dan de tegenstander voor de ploeg van Henk de Jong.