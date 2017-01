Veerman wil in derby rentree maken bij Heerenveen

16:47 – Met Reza Ghoochannejhad heeft sc Heerenveen momenteel een uitstekende spits in huis, maar de Friese club krijgt op korte termijn weer de beschikking over meerdere troeven in de aanvalslinie. Henk Veerman staat, na een absentie van zeven weken, namelijk op het punt om zijn rentree te maken.



De Volendammer kampte met een hamstringblessure, maar hoopt komend weekend in de derby tegen FC Groningen terug te keren in de selectie van Heerenveen. Het bekerduel met AZ van woensdag komt sowieso nog te vroeg. "Het ziet er goed uit", reageert de spits op de clubwebsite. "Misschien dat ik dit weekend weer aan kan sluiten. Dat mag ook wel, want het is alweer zeven weken geleden dat ik mijn hamstringblessure opliep."



De 23-jarige Veerman staat dit seizoen op drie competitietreffers en kwam eind november tegen Ajax voor het laatst in actie voor Heerenveen.