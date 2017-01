Fortuna neemt per direct afscheid van assistent-coach

17:58 – Er is nieuws over Fortuna Sittard te melden. De Jupiler League-club maakt dinsdag melding van het vertrek van assistent-trainer Rachid Sraizi, die sinds het begin van dit seizoen werkzaam was in Sittard. Het contract is 'met wederzijds goedvinden' ontbonden, meldt Fortuna.



"Door enkele personele wijzigingen in de technische staf is de rol van Sraizi kortgeleden veranderd. Fortuna dankt Rachid voor zijn inzet en wenst hem veel succes in het vervolg van zijn loopbaan", schrijft de nummer zestien van de Jupiler League.



Sraizi begon het seizoen als assistent van Ben van Dael, maar die coach werd in december ontslagen. Momenteel heeft Sunday Oliseh de touwtjes in handen bij de club en mogelijk heeft zijn aanstelling te maken met het plotselinge vertrek van Sraizi.