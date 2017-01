Streppel blikt vooruit: "Gaan ons niet verstoppen tegen AZ"

19:42 – Na de 4-3 nederlaag tegen PSV in de competitie staat er voor sc Heerenveen wederom een krachtmeting met een sterke tegenstander op het programma. Het team van Jurgen Streppel speelt woensdag in de beker tegen AZ en 'gaat zich niet verstoppen'.



De coach kan niet beschikken over de geschorste Joost van Aken, maar beschikt verder over een behoorlijk fitte selectie. Streppel stelt dat zijn team goed uit de wedstrijd tegen PSV is gekomen. "Mentaal misschien niet, maar fysiek staan we er goed op. Iedereen heeft het over Van Ginkel dat die zo veel meters heeft afgelegd, maar Morten (Thorsby, red.) heeft wel een halve kilometer meer gelopen. Fysiek kunnen we veel aan", zegt de coach op de website van de Friezen.



"We gaan ons niet verstoppen", stelt Streppel, die weet dat een plaats in de halve finale de inzet is van het duel met AZ. "Dat zou geweldig zijn. Rechtstreekse plaatsing via de competitie is misschien nog wel een mooiere en grotere prestatie, maar voor subtoppers is de beker absoluut een kans op een prijs. Het zou geweldig zijn als we net Groningen en PEC de beker weten te veroveren. Bij Heerenveen weten ze hoe mooi dat is", doelt hij op de bekerzege van Heerenveen in het seizoen 2008/2009.