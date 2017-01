Cambuur droomt: "We kunnen echt geschiedenis schrijven"

20:01 – Na de sensationele bekerzege op Ajax wacht SC Cambuur woensdag de wedstrijd tegen FC Utrecht in de kwartfinale van de KNVB Beker. Hoewel de Jupiler League-club als underdog aan het duel in de Domstad begint, vindt trainer Sipke Hulshoff dat zijn ploeg veel te winnen heeft in het duel van morgen.



"Het is een unieke wedstrijd voor de supporters, voor de spelers, voor iedereen. Je hoort vaak dat wij niks te verliezen hebben, maar wat mij betreft hebben wij morgen vooral heel veel te winnen. We kunnen echt geschiedenis schrijven", beseft de coach in zijn preview op het digitale thuis van de club. Cambuur maakte eerder vandaag bekend dat Stefano Lilipaly per direct wordt overgenomen van Telstar. "We zijn blij dat we hem er bij hebben en hij is bovendien morgen al inzetbaar."



Cambuur won afgelopen weekend met 0-2 van Jong PSV en heeft de wind weer in de zeilen, vindt Hulshoff. "Na heel veel negativiteit door de sportieve prestaties in de afgelopen anderhalf jaar hebben we het goede gevoel weer te pakken. De positiviteit rondom de club is steeds meer aanwezig. Een goed resultaat morgen zou wat dat betreft een geweldige opsteker en een hele mooie stunt zijn."



Hulshoff beseft dat Utrecht een zware tegenstander is voor Cambuur. "De hand van de trainer is duidelijk zichtbaar bij Utrecht. Met Erik Ten Hag hebben ze een hele goede trainer die veel vastigheden in zijn team heeft gebracht. En dan hebben ze ook nog eens veel individuele kwaliteit. Maar we hebben tegen Ajax en in de oefenwedstrijden tegen FC Groningen en Vitesse laten zien dat we tegen eredivisieploegen met ons eigen spel heel ver kunnen komen", besluit hij hoopvol.