Wiegman blij met Leeuwinnen: "Samenspel was goed"

20:26 – Sarina Wiegman heeft een prima entree beleefd als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Nadat haar debuut vrijdag met een 7-1 zege op Roemenië werd opgeluisterd, bond de Nederlandse ploeg dinsdag ook Rusland aan de zegekar: 4-0. Wiegman is content.



"Ik vond het een goede wedstrijd van ons", zegt de kersverse Oranje-bondscoach tegenover Ons Oranje. "De eerste helft hadden we goed positiespel, maar we kregen onze spits te weinig aan de bal. Dat ging de tweede helft een stuk beter, waardoor we ook gevaarlijker werden. Rusland is misschien één keer op onze helft geweest, terwijl we eerder deze week tegen Roemenië nog een aantal kansen weggaven. Dat was dus een mooi verbeterpunt."



Wiegman zag Vivianne Miedema met drie goals een sleutelrol bekleden. "Natuurlijk kan ik dan genieten van Vivianne, maar ik geniet ook van een Anouk Dekker, die het op een andere positie (centraal achterin red.) het prima doet. Het samenspel van het hele team was vandaag gewoon goed."



Het trainingskamp in Spanje is voor de Leeuwinnen goed verlopen, oordeelt Wiegman. "We hebben goed kunnen trainen, twee keer gewonnen en ons spel weer wat kunnen aanscherpen. We gaan al de goede kant op. Nu gaat het nog om intelligent en hard werken zodat we het straks ook tegen echte toplanden kunnen laten zien."