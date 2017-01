Stuivenberg boekt met Bailey-loos Genk simpele zege

22:26 – Ook zonder sterspeler Leon Bailey heeft Racing Genk in de Belgische competitie een simpele zege weten te boeken. Het team van Albert Stuivenberg, die de aanvaller dinsdag uit de selectie had gezet, was dinsdag een maatje te groot voor KV Kortrijk: 3-0.



Bailey zou te veel met een transfer bezig zijn geweest en daardoor besloot Stuivenberg hem uit de selectie te zetten. Door de afwezigheid van de buitenspeler kreeg Siebe Schrijvers een kans in de basis en hij greep die kans met beide handen aan. Na vier minuten zorgde hij voor de 1-0 in het duel met Kortrijk en hielp hij Genk aan een droomstart. Ook in het restant van de wedstrijd kwam het team nauwelijks meer in de problemen. Via goals van Mbwana Samata en Alejandro Pozuelo liep de nummer acht van de competitie vervolgens nog uit naar een ruime 3-0 overwinning.



Zulte Waregem is aan kop van de Belgische Pro League in punten gelijk gekomen met koploper Club Brugge, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. De formatie van Francky Dury won op eigen veld met minimale cijfers van hekkensluiter Royal Excel Moeskroen. Mbaya Leye zorgde na de pauze voor de enige treffer van het duel.



Ook Sporting Charleroi heeft een zege geboekt op deze dinsdagavond. Op visite bij concurrent Oostende wist het team met 1-2 te winnen, waardoor Charleroi van de zevende naar de vijfde positie is gestegen in België.