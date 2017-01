Napoli ten koste van Fiorentina naar halve finales

22:46 – In de kwartfinale van het Italiaanse bekertoernooi is Napoli er in geslaagd om Fiorentina over de knie te leggen in het eigen Stadio San Paolo. De enige treffer in de spannende bekerwedstrijd werd gemaakt door José Callejón, die twintig minuten voor het laatste fluitsignaal het thuispubliek liet juichen: 1-0.



Napoli trad aan zonder Dries Mertens, die nog wel mocht invallen, maar nam ook zonder de Belg meteen het heft in handen. Het team van Maurizio Sarri kreeg de betere kansen, maar wist in de eerste helft niet tot scoren te komen. Lorenzo Insigne was wel heel dichtbij, hij raakte met een vrije trap namelijk de lat. Wat Napoli in de eerste helft niet lukte, slaagde in het tweede bedrijf wel: scoren. José Callejón werkte twintig minuten voor het einde een voorzet van Marek Hamsik met het hoofd tegen de touwen en loodste zijn team daarmee naar de volgende ronde. Napoli wist de laatste drie duels in de competitie ook al te winnen en zet de goede reeks dus in de beker voort.



In de slotfase werd het overigens nog even onvriendelijk op het veld. Elseid Hysai van Napoli kreeg in de negentigste minuut zijn tweede gele kaart en kon dus inrukken en ook Fiorentina eindigde het duel niet met elf man. Maxi Oliveira ontving daarna namens La Viola nog een directe rode kaart en daardoor kwamen er in totaal zeven minuten extra tijd bij. Omdat het team van Paulo Sousa in die extra minuten niet meer wist te scoren, bekert Napoli verder.



Napoli gaat het in de halve finale opnemen tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Juventus en AC Milan. Die kraker wordt woensdagavond gespeeld in Turijn.