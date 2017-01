Ferguson staat achter Mourinho: "Hij doet het geweldig"

9:33 – Als manager van Manchester United kan je niemand beter dan Sir Alex Ferguson achter je hebben. Er is dan ook goed nieuws te melden voor José Mourinho. De Portugese coach verricht volgens de meest succesvolle manager aller tijden van Man United uitstekend werk op Old Trafford.



Ferguson vindt dat United onder Mourinho veel progressie boekt. "Ik denk dat hij het geweldig doet", zegt de 75-jarige Schot tegen de BBC. Toch staan de Mancunians maar liefst veertien punten achter koploper Chelsea. "Het spel is goed, maar het team is soms erg ongelukkig. Zo is er tot zes keer toe met 1-1 gelijkgespeeld, maar was United steeds de betere ploeg in deze wedstrijden. Als deze wedstrijden gewonnen waren, vocht United het uit met Chelsea. Het zit niet mee", aldus Ferguson.



De voormalig manager, die in 2013 vertrok bij United maar nog steeds geregeld in Old Trafford aanwezig is, is wel te spreken over Mourinho. "Hij verschilt wel van mij in filosofie, maar hij vindt oplossingen voor de problemen. Eerder in het seizoen namen de emoties nog weleens de overhand bij hem, maar nu is hij kalm. Hij heeft een winstspirit gecreëerd."