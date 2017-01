Schalke 04 neemt Caligiuri over van VfL Wolfsburg

14:06 – Na 3,5 jaar trekt Daniel Caligiuri de deur bij VfL Wolfsburg achter zich dicht. De 29-jarige middenvelder heeft woensdag een contract tot de zomer van 2020 getekend bij Schalke 04. Eigenlijk wilde de Bundesligaclub de Duitser pas komende zomer naar Gelsenkirchen halen, maar het besloot de uitvoering van dat plan te vervroegen door de blessure van Abdul Rahman Baba.



"Toen ik hoorde dat een grote traditieclub als Schalke 04 interesse in mij had, was ik heel blij", reageer Caligiuri op de website van zijn nieuwe club. "Gesprekken met directeur Christian Heidel en coach Markus Weinzierl hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. Ze hebben me enthousiast gemaakt over de plannen van Schalke. Ik kijk er naar uit om mijn bijdrage aan het succes te leveren."



Caligiuri begon zijn profloopbaan bij SC Freiburg en vertrok medio 2013 voor 2,8 miljoen euro naar Wolfsburg. Als prof speelde hij tot dusver 229 wedstrijden. Daarin maakte hij dertig doelpunten.