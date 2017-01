Gio ziet 'dezelfde honger' als vorig jaar voor bekerwinst

15:32 – Met 48 punten uit negentien wedstrijden gaat Feyenoord aan kop in de Eredivisie. De titelkansen zorgen er volgens coach Giovanni van Bronckhorst niet voor dat de Rotterdammers hun focus op de KNVB Beker verliezen. Donderdag strijden ze in Arnhem met Vitesse om een plek in de kwartfinale van het bekertoernooi.



"Ik zie in dit team dezelfde honger om de beker te winnen als vorig seizoen. We zullen er morgen vol voor gaan", zei Van Bronckhorst woensdag volgens de clubwebsite tijdens de persconferentie in De Kuip. "Vorig jaar was de beker op een gegeven moment onze enige kans op een tastbare prijs. Nu is onze situatie heel anders, maar dat doet niets af aan onze honger. We gaan zowel in de competitie als in de beker voor het hoogst haalbare."



Vanwege ziekte is Jens Toornstra een twijfelgeval bij Feyenoord, Karim El Ahmadi (Afrika Cup) en Tonny Vilhena (geschorst) ontbreken sowieso. "We hebben een aantal opties voor het middenveld", stelt Van Bronckhorst. "Bij onze keuze kijken we naar de balans binnen het team, maar we willen ook niet te veel spelers van de plek halen waar ze gewend zijn om te spelen. Hoe we het exact gaan invullen, zal morgen duidelijk worden."