Data-analyse: Cavani dit seizoen versus Zlatan vorig seizoen

Met een derde plaats achter AS Monaco en OGC Nice kunnen we gerust stellen dat Paris Saint-Germain tot dusver aan een teleurstellend seizoen bezig is. Menig vinger wijst naar het gemis van Zlatan Ibrahimovic, die het Parc des Princes in de zomer verruilde voor Old Trafford. Maar als we de statistieken bekijken, kunnen we dan concluderen dat Edinson Cavani ongeveer net zo belangrijk is als de vedette van de afgelopen jaren?



Net als Ibrahimovic houdt ook Cavani er dit seizoen imponerende cijfers op na in Parijs. De Uruguayaan werd al in 2013 overgenomen van Napoli, maar komt dit seizoen pas écht tot wasdom in de Franse hoofdstad. Waar hij in zijn eerste drie jaren bij PSG respectievelijk zestien, zeventien en achttien competitiegoals wist te maken, scoorde hij dit seizoen in negentien Ligue 1-optredens al twintig keer. In de Champions League en de Coupe de la Ligue loopt Cavani ook één op één. Hij presteert ongelofelijk goed, maar komen zijn cijfers in de buurt van Ibrahimovic? We vergelijken dit seizoen van Cavani met de vorige jaargang van de Zweed, op basis van de prestaties in de Ligue 1 en de CL.



Goals en schoten

Met twintig doelpunten uit negentien optredens (vijf penalty's) mag Cavani zich momenteel de topscorer van de Ligue 1 noemen. De Zuid-Amerikaan scoort gemiddeld 1,2 competitiegoals per negentig minuten en doet daarmee zeer weinig onder voor Ibrahimovic, die vorig seizoen gemiddeld 1,3 goals liet noteren per negentig minuten. Deze kleine marge wordt in de Champions League wel gecompenseerd door Cavani, die tot dusver één op één loopt in het miljoenentoernooi (zes goals in zes duels). Ibrahimovic maakte vorig seizoen, met een vergelijkbare poule, vijf goals in tien CL-wedstrijden. Wat betreft het doelpuntenmoyenne houdt Cavani dus gelijke tred met de Zweed. Dat is zeer knap, aangezien Ibrahimovic vorig seizoen veruit zijn beste jaar in PSG-dienst kende. Als Cavani deze lijn weet door te trekken, eindigt hij in de buurt van de 38 (!) treffers die Zlatan vorig jaar liet aantekenen. Daar zaten overigens ook vijf pingels bij.

Wat opvalt is dat Cavani over het algemeen minder doelpogingen nodig heeft om tot een doelpunt te komen. Waar de Uruguayaan in de Ligue 1 gemiddeld 4,1 keer per negentig minuten het vijandelijke doel onder vuur neemt, deed Ibrahimovic dat 5,5 keer per negentig minuten. De huidige speler van Manchester United nam vooral ook vaker het doel onder vuur van buiten de zestien meter. Ibrahimovic loste gemiddeld 2,4 keer per negentig minuten een schot van buiten het strafschopgebied, bij Cavani ligt dat getal op 1,1. In de Champions League is dit ook het geval: daar schoot Ibrahimovic 4,2 keer per negentig minuten op doel, terwijl Cavani dat 3,5 keer deed. Ook waagde Zlatan het er vaker van afstand (1,8 versus 1,0) op dan zijn oud-ploeggenoot.



We kunnen dus concluderen dat Cavani over de breedte gezien ongeveer net zo vaak scoort als Ibrahimovic. De oud-speler van Napoli heeft zelfs minder doelpogingen nodig om dit voor elkaar te krijgen. Waar Zlatan in de Ligue 1 nét wat productiever was, wist Cavani in het strijdtoneel van de Champions League vaker het net te vinden.



Assists en passing

Over het aantal assists kunnen we kort zijn: op dat vlak spant Ibrahimovic overduidelijk de kroon ten opzichte van zijn oude aanvalsmaatje. Waar de Zweed respectievelijk dertien en drie assists aantekende in de Ligue 1 en de Champions League, blijft Cavani steken op slechts nul en ééntje. Een groot contrast dus. Ibrahimovic lijkt op basis daarvan dus meer in dienst van het team te spelen en dat wordt bevestigd door de statistieken omtrent (succesrate van) passing en zogeheten 'key passes', waarmee je een ploeggenoot in kansrijke positie brengt.

Zowel in de Ligue 1 (48,3 versus 14,5) als in de Champions League (50 versus 16,2) verstuurt Ibrahimovic ongeveer drie keer zoveel (!) passes als Cavani. Dat de Uruguayaan een hogere succesrate (81,9+82,5 procent versus 78,9+80 procent) heeft, is dan ook niet een heel waardevolle statistiek. Tenslotte bracht Ibrahimovic vorig seizoen een ploeggenoot een stuk vaker in stelling dan Cavani dit seizoen doet. Los van het enorme verschil in assists, gaf Ibrahimovic 1,5 (Ligue 1) en 1,2 (CL) key passes per negentig minuten, terwijl Cavani achterblijft met 0,5 en 0,8 key passes per negentig minuten.



Het moge duidelijk zijn dat Ibrahimovic vorig jaar meer betrokken werd in het spel van PSG dan Cavani dit jaar. Dat is alleen al te zien aan het aantal assists, maar ook aan het aantal (key) passes. Dat de Uruguayaan een iets hogere succesrate heeft, komt waarschijnlijk ook omdat hij minder risicovolle passes geeft.



Dribbels en balverlies

Tot slot werpen we nog even een blik op het aantal (succesvolle) dribbels en de mate van het lijden van balverlies bij Cavani en Ibrahimovic. Laatstgenoemde speler ging vaker op avontuur dan de eerstgenoemde: 1,9 (Ligue 1) en 1,6 (CL) versus 1,7 en 1,2 dribbels. En dan is het ook nog eens zo dat ongeveer twee derde van de dribbels van Ibrahimovic succesvol waren, terwijl dat bij Cavani maar in de kwart van de gevallen aan de orde is. Net als het vaker op doel schieten van buiten de zestien geldt hier dat Ibrahimovic meer risico in zijn spel legt. Dat werpt, getuige de succesrate, zijn vruchten af.

Het verhoogde risico bij Ibrahimovic komt ook terug in de statistieken met betrekking tot het balverlies. Waar Ibrahimovic gemiddeld 4,3 (Ligue 1) en 2,9 (CL) keer per negentig minuten de bal verloor, is dat bij Cavani slechts 1,5 en 1,6 keer het geval. Als we deze gegevens nader bekijken, dan zien we dat Cavani vaker een verkeerde aanname (2,5 van de 3,1 keer) heeft dan dat de bal ontfutseld wordt door een tegenstander (0,6 van de 3,1 keer). Bij Ibrahimovic is dit verschil kleiner. De Zweed leed 4 van de 7,2 keer balverlies door een foutieve aanname, terwijl in 3,2 van de gevallen de bal afgepakt werd door een verdediger.



De conclusie van de analyse van dit subonderdeel is dus eenvoudig: Ibrahimovic creëerde en forceerde in zijn laatste seizoen bij PSG meer met dribbels dan dat Cavani nu doet, maar leed daarbij wel vaker balverlies. Dat is, gezien het risico dat de Zweed erin legde, zeer logisch.



Kortom

Op kaart

Cavani is dit seizoen tot dusver in termen van goals net zo productief als Ibrahimovic vorig seizoen was, terwijl de Uruguayaan minder vaak het vijandelijke doel onder vuur neemt. Ibrahimovic was echter veel meer betrokken bij het spel, wat zich uit in het aantal assists en (key) passes. Zelf wist de Zweed wel meer te forceren met individuele acties, iets dat uiteraard ook tot meer balverlies leidde. Toch kunnen we boven alles concluderen dat Cavani toch wel aardig aan het opstaan is als een waardige vervanger van Ibrahimovic in de nummer 9-positie bij Paris Saint-Germain.























































Door: Koen Jans



Data geraadpleegd via whoscored.