Zaakwaarnemer verwacht geen Eredivisie-terugkeer Sneijder

18:41 – Als we zaakwaarnemer Guido Albers moeten geloven, keert Wesley Sneijder niet meer terug in de Eredivisie. De belangenbehartiger zegt in een interview met Vice dat hij eerder verwacht dat de middenvelder na Galatasaray naar de Verenigde Staten of Azië vertrekt.



"In de laatste fase van je carrière wil je ook nog een stukje netwerk en internationale uitstraling bouwen", vertelt Albers. "Dat heeft Wesley in Nederland niet meer nodig, omdat het daar al gedaan is. Het is logisch dat je nog de Aziatische markt pakt of de MLS en de Amerikaanse markt, waar je jezelf nog op een ander podium kunt zetten."



Toch verwacht hij niet dat Sneijder op korte termijn in China zal tekenen. "Daar ligt zijn prioriteit niet. Ik denk dat Arjen Robben het goed zei. De bedragen die worden geboden, dwingen je wel om er goed over na te denken. Maar Wesley heeft nog anderhalf jaar op zijn contract bij Galatasaray, dus hij heeft niet de noodzaak om nu te vertrekken. Daarna zal hij pas kijken of hij alsnog naar China gaat of ergens anders waar hij het leuk vindt. Dat weet je bij Wesley nooit."