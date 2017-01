Van Dijk mist duel met Liverpool, Southamtpon wacht scans af

20:06 – Virgil van Dijk is niet op tijd fit voor de return van de halve finale van de League Cup tegen Liverpool, waarin Southampton een 1-0 voorsprong verdedigt. De verdediger raakte afgelopen weekend in het duel met Leicester City geblesseerd en het is nog onduidelijk hoelang hij daadwerkelijk is uitgeschakeld.



In de Britse media verschenen woensdag berichten dat Van Dijk wel eens maanden uit de roulatie zou kunnen liggen. Southampton wil daar echter nog niets over zeggen en wil de definitieve uitslag van de scans afwachten.



Bij Liverpool – dat samen met diverse topclubs geïnteresseerd is in Van Dijk – is er geen basisplek voor Georginio Wijnaldum. De middenvelder zit op de bank, ten koste van Daniel Sturrigde. Adam Lallana zakt een linie terug.



Opstelling Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Matip, Milner, Henderson, Can, Lallana, Coutinho, Firmino, Sturridge



Opstelling Southampton: Forster, Cédric, Stephens, Yoshida, Bertrand, Romeu, Davis, Ward-Prowse, Tadić, Redmond, Rodriguez