FC Twente haalt routinier Hooiveld weg bij AIK Solna

20:14 – FC Twente heeft zich per direct versterkt met Jos Hooiveld. De 33-jarige verdediger tekent een contract tot en met de zomer van 2018, dat meldt de club op haar website. Hooiveld komt over van het Zweedse AIK Solna, waar hij de voorbije anderhalf jaar onder contract stond.



"Ik ben blij dat ik bij FC Twente heb getekend", vertelt de mandekker. "Rene Hake ken ik nog uit mijn periode bij FC Emmen, toen ik daar in de B-jeugd speelde en Rene hoofd opleidingen was. FC Twente is een grote club, echt een boegbeeld van deze regio. Mijn moeder komt uit Delden, dus ik voel zeker ook een band met de regio en in die zin voelt het ook wel een beetje als 'thuis'."



Jan van Halst, manager algemene zaken bij de Tukkers, is content met het aantrekken van Hooiveld. "Met Hooiveld halen we een zeer ervaren verdediger in huis. We denken dat hij met zijn ervaring een goede rol kan vervullen in deze jonge groep. Jos is bovendien een linksbenige verdediger en ook in dat opzicht is hij, mede gezien het vertrek van Giorgos Katsikas, een goede aanvulling op de selectie."



Hooiveld werd opgeleid bij sc Heerenveen, dat hem ook verhuurde aan PEC Zwolle. Tot een doorbraak in Friesland kwam het niet, waarna hij zijn geluk in het buitenland beproefde. Hij speelde sindsdien in zes verschillende landen voor acht verschillende clubs, waaronder Celtic, Southampton, FC Kopenhagen en Norwich City.



Het contract van Hooiveld in bij AIK liep nog door tot eind 2017, maar over een transfersom is nog niets bekend gemaakt.