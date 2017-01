Sprookje Cambuur duurt voort na historisch bekerduel

21:23 – Na de sensationele uitschakeling van Ajax in de achtste finales, is het Cambuur ook in de kwartfinales van de KNVB Beker gelukt om een Eredivisie-ploeg te verslaan. In de Galgenwaard werd na een krankzinnige wedstrijd en een zenuwslopende penaltyreeks FC Utrecht verslagen. Na reguliere speeltijd en verlenging bleef de stand op 2-2 staan, waarna de ploeg uit Leeuwarden de penaltyserie uiteindelijk met 6-7 wist te winnen.



Het duel in Stadion Galgenwaard beloofde op voorhand een interessante ontmoeting te worden, met name door de formaties van beide elftallen. De Domstedelingen spelen inmiddels zoals gewend in een 4-4-2 opstelling, terwijl de bezoekers van vandaag in een 5-3-2 formatie aan de aftrap verschenen.



In de openingsfase van de wedstrijd leverde dit echter niet een attractief spelbeeld op. Pas na een half uur spelen loste Yassin Ayoub het eerste schot op doel van de wedstrijd, maar zijn inzet leverde wel indirect de openingstreffer op. Het schot van Ayoub werd weliswaar tot corner verwerkt door Cambuur-doelman Leonard Nienhuis, maar uit die hoekschop wist Ramon Leeuwin binnen te knikken.





Vlak voor rust leek Richairo Zivkovic na een scherpe counter de score te verdubbelen, maar de inzet van de aanvaller was veel te slap. Zijn schuiver wist Nienhuis nog wel te verschalken, maar de bal kon nog voor de lijn weggehaald worden door de Cambuur-defensie. Na de gebruikelijke onderbreking was het uiteraard de verwachting dat bezoekers er een schepje bovenop gingen doen, en al na twee minuten in de tweede helft lag de bal achter Utrecht-doelman David Jensen. Erik Bakker mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat Ayoub een overtreding beging op Martijn Barto. De Cambuur-middenvelder bleef koel en stuurde Jensen de verkeerde kant op.



De treffer van Bakker was de opmaat voor een uiterst vermakelijke tweede helft, waarin veel gebeurde. Zo maakte Cambuur na zeventig minuten spelen hun comeback compleet, waarbij Bakker en Barto opnieuw een hoofdrol voor zichzelf opeisten. Uit een vrije trap van Bakker kopte Utrecht-spits Sébastien Haller op zijn eigen paal, waarna Barto het meest attent reageerde en van dichtbij voor de 1-2 tekende.



Even later leek ook Utrecht een strafschop te krijgen, na een vermeende handsbal van Cambuur-verdediger Omar El Baad. Scheidsrechter Pol van Boekel wees ook naar de stip, maar omdat El Baad vol in zijn gezicht werd geraakt door een omhalende Haller, zag de leidsman zich genoodzaakt de videoscheidsrechter te bezoeken. Na bestudering van de beelden was ook Van Boekel van mening dat Haller een overtreding maakte, en draaide zijn beslissing terug. Een historisch moment.



Het leek de gedroomde beslissing voor Cambuur op een nieuwe stunt, maar drie minuten voor tijd tekende Giovanni Troupée alsnog voor de gelijkmaker namens FC Utrecht. De rechtsback kopte van dichtbij raak en sleepte zo een verlenging uit het vuur. In het halve uur aan extra speeltijd waren de grootste kansen voor Utrecht via Haller en Barazite, maar gescoord werd niet meer.



In de penaltyserie was de spanning niet te houden, en was Jamiro Monteiro uiteindelijk de gevierde man met zijn beslissende strafschop. De ploeg uit Leeuwarden wist zich zodoende voor het eerst in de clubhistorie voor de halve finales van de KNVB Beker te plaatsen.