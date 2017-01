Juventus naar halve finale dankzij stormachtige openingsfase

25 januari 2017 – Juventus mag het in de halve finale van de Coppa Italia gaan opnemen tegen SSC Napoli. De Oude Dame won in eigen huis met 2-1 van AC Milan, dat ruim een half uur met een man minder op het veld stond. De zege van de club uit Turijn kwam tot stand dankzij een sterke start, waarin Paulo Dybala en Miralem Pjanic scoorden.



Het leek na twintig minuten al een onbegonnen klus voor AC Milan. Eerst was het Dybala die de bal fraai in een keer uit de lucht nam en hard binnenschoot. Vervolgens was Gianluigi Donnarumma kansloos op een vrije trap van Pjanic. De Bosniër krulde de bal op fantastische wijze in de korte bovenhoek. Het had even later zelfs al 3-0 kunnen zijn, ware het niet dat de treffer van Sami Khedira werd afgekeurd.



Mede daardoor kon AC Milan toch nog hopen op een ontsnapping, al was Juventus beter met onder andere kansen voor Mario Mandzukic. Na rust viel de aansluitingstreffer dan toch via Carlos Bacca. De aanvaller kreeg de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten, maar schoot weergaloos binnen. De vreugde bij de bezoekers was van korte duur, want Manuel Locatelli kreeg nog geen minuut later rood.



Juventus kreeg daarop het initiatief direct weer terug met een kans voor Mandzukic, die net naast kopte. Ook Khedira hielp een grote kans om zeep. Met het inbrengen van debutant Gerard Deulofeu kwam er nog wel wat gevaar van de Milanezen. De Spanjaard schoot zelf eenmaal richting doel, maar zag Norberto Neto redding brengen.