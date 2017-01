Celta de Vigo knikkert Real Madrid uit de Copa del Rey

23:07 – Real Madrid is er niet in geslaagd om de halve finale van de Copa del Rey te bereiken. Na een 1-2 nederlaag vorige week in eigen huis lukte het woensdag andermaal niet om van Celta de Vigo te winnen. In Vigo bleef het 2-2, waardoor het bekeravontuur van de Koninklijke erop zit.



Het was al snel duidelijk dat het niet de avond van Cristiano Ronaldo was. Eerst raakte hij binnen korte tijd twee keer het aluminium en vervolgens liet hij ook een kans vanaf een meter of vijf liggen. Aan de andere kant liep Danilo de bal op ongelukkig wijze in eigen goal, nadat doelman Francisco Casilla nog redding had gebracht op een schot van John Guidetti.



Na rust kon Ronaldo wel het net vinden. Vanaf een dikke twintig meter legde hij een vrije trap binnen. Lang bleef het zoeken naar de 1-2, maar het was Celta dat weer op voorsprong kwam. Daniel Wass schoof na goed terugleggen de bal uitstekend in de hoek. Na een late gelijkmaker van Lucas Vazquez mocht Real Madrid nog even hopen, maar de kwartinale blijft het eindstation voor Real Madrid.