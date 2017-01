Falcao kopt AS Manco naar de finale van de League Cup

23:09 – De finale van de Franse League Cup gaat tussen Paris Saint-Germain en AS Monaco. De Monegasken ontdeden zich woensdagavond met 1-0 van AS Nancy dankzij een curieuze goal van Radamel Falcao. PSG had dinsdag al met 1-4 gewonnen bij Girondins de Bordeaux.



AS Monaco hoefde de treffer niet eens echt zelf af te dwingen. Maar bij een op het oog ongevaarlijk lob richting de zestien ging Guy-Roland N'Dy Assembe gruwelijk in de fout. Hij tastte volledig mis, waarna het wel knap was van Falcao om de bal vanaf de zijkant in een keer in het doel te mikken.



AS Nancy kon maar weinig afdwingen in de tweede helft om nog aanspraak te maken op een verlening. Antony Robic kreeg vlak voor tijd nog de beste kans, maar de middenvelder faalde jammerlijk.