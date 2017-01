Genesio: "Memphis mogelijk in de basis tegen Lille"

13:09 – Memphis Depay maakte onlangs zijn debuut voor Olympique Lyon in de wedstrijd tegen Olympique Marseille. Trainer Bruno Genesio bracht de aanvaller tien minuten voor tijd in. Tegen Lille lonkt een basisdebuut voor de Nederlander.



Voor Lyon staat zaterdag de competitiewedstrijd tegen Lille op het programma. Tijdens de persconferentie voorafgaande aan dat duel laat Genesio weten tevreden te zijn over Memphis. "Hij heeft zich tot nu toe goed aangepast. Fysiek gaat het prima, het ontbreekt hem alleen nog een beetje aan ritme. Het is mogelijk dat hij vanaf het begin gaat spelen tegen Lille", aldus de trainer.



Memphis zelf heeft het tot nu toe erg naar zijn zin in Frankrijk, laat hij weten via het clubkanaal van Lyon. "Mijn eerste week ging erg goed, de trainingen gingen prima en ik begin langzaam weer in mijn ritme te komen. Ik denk dat ik er klaar voor ben om in de basis te beginnen", aldus de aanvaller die het op het veld goed kan vinden met clubtopscorer Alexandre Lacazette. "We begrijpen elkaar heel goed, zijn bewegingen zijn fantastisch."