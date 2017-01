Bosz laat El Ghazi buiten selectie voor duel met ADO

14:19 – Anwar El Ghazi ontbreekt wanneer Ajax het zondag in competitieverband opneemt tegen ADO Den Haag. De aanvaller is bezig met een transfer naar het Franse Lille en volgens Peter Bosz is hij te druk met de overgang om te kunnen spelen.



"Anwar is bezig met zijn transfer. Ook in zijn hoofd", legt Bosz zijn besluit uit tijdens de persconferentie van donderdag. "Deze week is het heel concreet geworden. Daarom hebben we hem ook lekker binnen laten trainen. Hij is er erg mee bezig en daarom vind ik het niet verstandig om hem zondag op te stellen. Als de transfer niet doorgat is hij er de week erna gewoon weer bij."



Mocht El Ghazi wel vertrekken dan is het doel van Ajax om een nieuwe buitenspeler te halen, maar wel alleen wanneer diegene echt een toegevoegde waarde voor het elftal is. "We gaan voor kwaliteit. Er wordt nu naar gekeken. Maar als de kwaliteit er niet is, gaan we niet geforceerd iemand halen om de nummers maar compleet te hebben", besluit Bosz.