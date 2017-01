Middlesbrough-trainer hoopt op komst Jesé van PSG

14:36 – Aitor Karanka hoopt dat Jesé Rodriguez op korte termijn de overstap naar Middlesbrough maakt. De Spaanse aanvaller lijkt een half jaar naar zijn komst bij Paris Saint-Germian al geen toekomst meer te hebben bij de Franse club en zou dan ook mogen vertrekken.



Karanka werkte al eerder samen met Jesé en hoopt dat nu opnieuw te mogen doen. Volgens L'Equipe is Middlesbrough geïnteresseerd om de aanvaller voor de rest van het seizoen op huurbasis over te nemen. PSG zou in dat geval willen dat de hurende club ongeveer twintig procent van zijn salaris overneemt.



Karanka bevestigt tijdens een persconferentie de interesse in Jesé. "Ik heb al eens eerder met hem samengewerkt en weet daardoor hoe goed hij is. De volgende stap die hij gaat maken is heel belangrijk en ik hoop dat we hem kunnen overtuigen om hier te komen spelen", aldus de manager.