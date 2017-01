Verhaegh ontbreekt bij Augsburg, goed nieuws Vertonghen

16:01 – Paul Verhaegh moet de wedstrijd van FC Augsburg tegen VfL Wolfsburg van aanstaande zaterdag zeer waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. De verdediger kampt namelijk met een infectie en het is dus nog maar de vraag of hij op tijd fit is.



Tijdens een persconferentie geeft Augsburg-trainer Manuel Baum aan dat drie van zijn spelers kampen met een 'griepachtige infectie'. Naast Verhaegh ontbraken ook Jonathan Schmid en Dominik Kohr op de training. De Nederlandse verdediger is een vaste waarde in de basis van de Bundesliga-club en hij kwam dit seizoen al tot zeventien competitiewedstrijden.



Vertonghen

Het herstel van Jan Vertonghen lijkt de goede kant op te gaan. Verwacht werd dat de Belgische verdediger van Tottenham Hotspur twee maanden buitenspel zou staan vanwege een enkelblessure, maar hij herstelt sneller dan verwacht. "Het gaat al veel beter met Jan. Hij zal vermoedelijk nog ongeveer drie of vier weken nodig hebben om terug te keren", aldus Mauricio Pochettino tijdens een persconferentie.